Zentrale rund um die Uhr besetzt

„Das Hausnotrufsystem besteht aus einer Basisstation, die am Festnetz angeschlossen wird oder via SIM-Karte betrieben werden kann und einem mobilen Notrufknopf, den man am Handgelenk oder als Halskette trägt. Wenn man den Knopf betätigt, wird sofort eine Sprechverbindung zur Servicezentrale aufgebaut, die rund um die Uhr 365 Tage erreichbar ist. Die Mitarbeiter unserer Servicezentrale sind alles ausgebildete Rettungssanitäter, die Hilfestellungen anbieten, Angehörige verständigen oder im Notfall den Rettungsdienst alarmieren“, erklärt Tobias Gössler (Hausnotruf).