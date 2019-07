Im Mittelpunkt von „The Witcher“ steht der Hexenmeister Geralt von Riva, der als Monsterjäger zahlreiche Abenteuer bestehen muss. Verkörpert wird er von Hollywood-Größe Henry Cavill: Der 36-jährige Brite ist vor allem durch seine Rolle des „Superman“ in „Man of Steel“, „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“ bekannt. Zuletzt auf der Leinwand zu sehen war er in „Mission: Impossible - Fallout“.