„Ich verkaufe selbstgemachtes Eis für Hunde“

#Erstes Eismobil in Österreich

Neusiedler hatte lange Zeit ein großes Restaurant in der Donaustadt. „Ich wollte schon immer einen Eissalon haben, aber mir fehlte die Zeit. 2015 hatte ich dann jedoch die Idee, Eis etwas außergewöhnlicher anzubieten.“ Also kaufte sie kurzerhand ein großes Auto und ließ es nach ihren Ideen umbauen und gestalten. Das erste Eismobil dieser Art in Österreich war geboren und ist nun seit 2016 unterwegs. „Meine Tochter Betty bot mir ihre volle Unterstützung an, deswegen habe ich es auch nach ihr benannt. Auf dem Auto posieren meine beiden Töchter mit Hund“, erklärt die Wienerin.