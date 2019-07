Die Umsetzung des Drei-Parteien-Vorhabens könnte sich aber schwierig gestalten. Da mit der Schuldenbremse in Landeskompetenzen eingegriffen würde, ist auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Darüber verfügen aber ÖVP und FPÖ nicht. Die NEOS sind in der Länderkammer überhaupt nicht vertreten. Da die SPÖ gegen die Verankerung in der Verfassung ist, werden die Sozialdemokraten im Bundesrat eine Blockadehaltung einnehmen.