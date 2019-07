Bei einer Bergtour in den Schladminger Tauern ist am Montag eine 42-jährige Hamburgerin rund 150 Meter über Schnee und Geröll abgestürzt. Die Frau wollte am Nachmittag mit ihrem Mann über den Lungauer Klaffersee auf den Greifenberg (2.618 Meter) an der Landesgrenze von Salzburg zur Steiermark steigen. Dabei rutschte sie auf einer steilen Schneeflanke knapp 200 Höhenmeter unter dem Gipfel aus.