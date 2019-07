Der Brand war am Montagnachmittag in dem Lebensmittelerzeugungsbetrieb in Wels ausgebrochen. Ein Mitarbeiter bemerkte Rauch und drückte auf den Knopf der Brandmeldeanlage. Das Prduktionsgebäude wurde daraufhin vom Betriebspersonal sofort geräumt. Verletzt wurde niemand.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war auch von außen im Dachbereich Rauch sichtbar.