Ein Autolenker aus Taiskirchen in Oberösterreich hat am Montagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Ehefrau (62), die am Beifahrersitz saß, musste mit dem Hubschrauber ins Klinikum Wels geflogen werden. Der aus Wartberg ob der Aist stammende Lkw-Lenker wurde mit leichteren Verletzungen ins Welser Spital gebracht.