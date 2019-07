Neue Thermomix-Fertigung in China

In China soll demnach eine neue Thermomix-Fertigung für den asiatischen Markt entstehen. „Größter Produktionsstandort bleibt weiterhin unser Thermomix-Stammwerk in Frankreich, wo die Geräte für die großen europäischen Märkte gefertigt werden“, so der Sprecher. „Die Motorenfertigung sowie die Fertigung weiterer Komponenten für den Thermomix, wie beispielsweise das Mixmesser, findet auch weiterhin in Wuppertal statt.“