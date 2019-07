„Max hat eine unglaubliche Show geboten“, lobte Motorsportchef Helmut Marko: „Seine Überholmanöver kommen aus dem Nichts, die Gegner wissen nicht, wie ihnen geschieht.“ Und auch Teamchef Christian Horner sprach von „Max’ bestem Sieg“ und betonte nach zuletzt einigen Prozessionsfahrten der Königsklasse: „Die Formel 1 ist in letzter Zeit vielfach kritisiert worden, und ich denke, das Rennen hier in Österreich war aufregend: Viele Überholmanöver, aufgrund der Hitze spannende Überlegungen punkto Motor- und Reifenmanagement sowie echtes Drama - genau das, was der Arzt befohlen hat!“