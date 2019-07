Giftgas-Alarm bei Facebook: Als Reaktion auf einen verdächtigen Fund hat das soziale Netzwerk die Poststelle seiner Firmenzentrale im kalifornischen Menlo Park räumen lassen. Befürchtet wurde, dass eine Sendung an den Internetriesen das tödliche Nervengift Sarin enthielt, wie US-Medien unter Berufung auf die Feuerwehrkräfte am Montag berichteten. Am Dienstag wurde Entwarnung gegeben.