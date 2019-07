Bilder und Szenen, die an das kultige Woodstock erinnern. Seit Montag kämpfen die Tennis-Stars in Wimbledon um die begehrtesten Trophäen, der Londoner Luxus-Vorort platzt aus allen Nähten. Die großen Rasenflächen rund um die noble Anlage mutieren zu monströsen Camping-Plätzen, Tausende Fans übernachten in ihren kleinen Zelten, stellen sich tagelang um die teuren Tickets an.