Halbjährlich werden unsere heimischen Unterhausfußballer bei der großen „Krone-Gala“ für ihre Leistungen in der erst kürzlich abgeschlossenen Saison geehrt. Und so wurde am Montag das Saisonende des Unterhausfußballs im Casino Kleßheim gebührend begossen. Die Kicker durften sich über neue Puma-Dressen freuen.