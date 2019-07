Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich an Vertragshändler wenden. Viele Teilehersteller bieten Listen von Vertriebspartnern, bei denen man sich ziemlich sicher sein kann, dass dort nur die Originalprodukte gehandelt werden. Oft finden sich Übersichten entsprechender Händler auf den jeweiligen Internetseiten der Hersteller. Auch bei großen Handelsketten sollte man davon ausgehen können, dass hier keine gefälschten Produkte in Umlauf gebracht werden.