Vor allem umgestürzte Bäume, beschädigte Stromleitungen und kleinere Überflutungen hielten die Einsatzkräfte auf Trab. In der Traundorferstraße in Linz-Pichling setzte ein Blitzschlag ein unbewohntes Haus in Brand. Die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Pichling konnten den Brand rasch löschen. Menschen waren dabei nicht in Gefahr. Insgesamt ist es in Linz zu 21 Sturmeinsätzen sowie dem Brandeinsatz gekommen.