Die fünffache Wimbledon-Siegerin Venus Williams hat am Montag in der ersten Wimbledon-Runde gegen ihre erst 15-jährige Landsfrau Cori Gauff in 79 Minuten 4:6, 4:6 verloren. Als die seit zwei Wochen 39-jährige Williams ihren bisher letzten Wimbledon-Einzeltitel geholt hatte, war Gauff vier Jahre alt. Nur bei ihrem Debüt 1997 und 2012 war Venus Williams bisher zum Wimbledon-Auftakt ausgeschieden.