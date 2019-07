Die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka hat es am Montag ebenfalls gleich in Runde erwischt. Die 21-jährige Japanerin unterlag der Kasachin Julia Putinzewa in 1:35 Stunden 6:7(4), 2:6 und droht damit, im Ranking bis auf Rang fünf zurückzufallen. Osaka hatte die jüngsten US und Australian Open gewonnen, schied bei den French Open aber schon in Runde drei aus.