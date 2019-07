Kommt er oder kommt er nicht? Seit Wochen werden die Macher und wohl auch die Fans des FC Bayern München wegen IHM und seiner Zukunftsplanung auf die Folter gespannt: Leroy Sané! Der DFB-Teamstürmer ist das gleichermaßen teure wie wohl unerreichbare Objekt der bajuwarischen Begierde. Unerreichbar? Ja, so schaut’s aus! Denn mit einem simplen Posting auf Facebook und Co. gelang Sané-Klub Manchester City eine recht deutliche Positionierung in der Angelegenheit…