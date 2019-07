„Der Slowene unternahm am Montagvormittag eine Bergtour auf den Hochturm/Veliki Vrh in den Karawanken in der Gemeinde Zell. Dabei rutschte er aus bisher unbekannter Ursache auf dem markierten Steig im ausgesetzten Gratbereich aus und stürzte rund 250 Meter über felsdurchsetztes steiles Gelände in einer Schotterrinne ab“, schildert ein Polizist.