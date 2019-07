Unregelmäßigkeiten in vier Kärntner Bezirken

In Kärnten gab es in vier Bezirken Unregelmäßigkeiten. Aus Villach wurde nicht nur Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) rechtskräftig verurteilt sondern auch der zuständige Abteilungsleiter und fast alle Wahlbeisitzer. Das Verfahren gegen den Bezirkshauptmann von Villach-Land, Bernd Riepan, läuft noch. Der Prozess gegen Heinz Pansi, Bezirkshauptmann von Hermagor, hat noch nicht begonnen.