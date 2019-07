Mit der neuen Aufgabe in Italien macht der gebürtige Grazer den nächsten Karriereschritt. Inter qualifizierte sich als Tabellen-Vierter der abgelaufenen Saison für die Champions League. Trainer Luciano Spalletti musste jedoch gehen. Nachfolger ist der ehemalige Juventus-Coach Antonio Conte, der Chelsea im Vorjahr zum Titel in der Premier League geführt hatte. Lazaro gilt als universell einsetzbar, wobei er in Contes 3-5-2-System an der rechten Flanke agieren soll. Der Transfer war am Montag endgültig in die Zielgerade gebogen.