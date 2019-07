Pläne für Zentrum in Linz

Die Sitzung wurde einberufen, nachdem in der Vorwoche im Internet Meldungen aufgetaucht sind, dass die Identitäre Bewegung Pläne für ein Zentrum in Linz um 400.000 € verfolge. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach in diesem Zusammenhang von einem Aktionismus der Rechtsextremen, um primär Gelder der Unterstützer zu kassieren. „Diesen Aktionismus werden wir weiter genau unter die Lupe nehmen“, betont der Polizeidirektor. An der Seriosität der Pläne gibt es aber durchwegs Zweifel.