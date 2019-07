Aufräumarbeiten bis Dienstagabend

Infolge des Unfalls wurden Regionalzüge Richtung Hohenau und Laa an der Thaya über Stadlau umgeleitet. Die Fahrgäste mit anderen Zielen in Richtung Norden wurden aufgefordert, am Praterstern in die U-Bahnlinie U1 umzusteigen und bis Leopoldau zu fahren. Dort konnten sie wieder in die Züge der ÖBB umsteigen. Die Wiener Linien akzeptierten Zugtickets. Der Zugverkehr zwischen Siemensstraße und Wien-Floridsdorf war unterbrochen. Die Oberleitungen mussten geerdet werden, die Aufräumarbeiten sollen bis Dienstagabend andauern.