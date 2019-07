Für das Festival also gute Voraussetzungen. Bei vier Tagen Open-Air-Konzerte spielt das Wetter eine wichtige Rolle. Besonders Hardcore-Camper, die die ganze Zeit am Festivalgelände feiern, müssen wettertechnisch bestens gerüstet sein. „Bei den Wetteraussichten ist die Motivation bei den Fans gleich noch viel größer“, freut sich der Veranstalter. Vor allem, weil die Electric Love-Besucher in den vergangenen Jahren oft die Gummistiefel auspacken mussten. „Heuer genügt ein Regenponcho zur Sicherheit“, beruhigt auch der Meteorologe.