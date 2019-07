Der begeisterte Bergsteiger Philipp M. startete am 11. April mit drei Kollegen vom Bundesheer und einer Begleiterin, um das Basislager auf dem Mount Everest zu erreichen. Für 29. April war die Rückkunft geplant. Doch dazu kam es nicht mehr: Der Steirer verstarb im Schlaf – an Höhenkrankheit, das hat die Obduktion in Nepal ergeben. Seine schwangere Freundin Maja S. sagte verzweifelt zur „Krone“: „So etwas fasst man nicht, so etwas kann man buchstäblich nicht begreifen.“ Die Frau muss ihr Leben neu aufstellen.