„Niemand von der Landesregierung scheint sich für das Hallenbad im Flachgau verantwortlich zu fühlen. Dabei zeigen die Badeunfälle der letzten Tage vor allem eines: Wer nicht gut schwimmen gelernt hat, ist extrem gefährdet. Bei Kindern bis fünf Jahren ist Ertrinken die häufigste Todesursache“, so SPÖ-Sportsprecher Markus Maurer. Die Finanzierung werde wie eine heiße Kartoffel zwischen den Ressorts weiter geschoben. „Stimmt nicht“, sagt Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP), der die Zuständigkeit klar in seinem Sportressort sieht: „Wir wollen uns erst für ein Projekt entscheiden und dann mit einer möglichen Finanzierung an die Öffentlichkeit gehen.“