Freitagnacht, exakt um 23.12 Uhr: Bei der Polizei-Vermittlung ging ein anonymer Anruf ein. Die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung drohte, in einer Stunde in einer Disco in der Innsbrucker Rossau eine Bombe hochgehen zu lassen. Sofort rückten alle verfügbaren Kräfte an - 400 Gäste wurden aus dem Gebäude, in dem eine bosnische Rapper-Gruppe gerade einen Auftritt hatte, evakuiert. Spezialeinheiten suchten daraufhin mit Spürhunden das Event-Lokal nach Sprengstoff ab - gefunden wurde glücklicherweise nichts.