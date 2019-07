Bei einem prognostizierten Stand von 344.000 unselbstständig Beschäftigten (ein Plus von 6000 Personen im Vorjahresvergleich) und insgesamt 12.589 vorgemerkten Arbeitslosen betrug die Arbeitslosenquote in Tirol zum Stichtag 30. Juni 2019 nur 3,5%. Zum Vergleich: Im Juni 2018 betrug sie 3,9%. Der Tiroler AMS-Chef Anton Kern bilanziert aber auch das 1. Halbjahr 2019: „Durchschnittlich waren im ersten Halbjahr 2019 in Tirol 16.977 Personen arbeitslos registriert – das ist ein Rückgang von 1410 Personen oder ein Minus von 7,7% und damit der stärkste Rückgang in Österreich!“