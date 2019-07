Bewegung an der Grenze, statt Stillstand. Pünktlich mit dem 1. Juli starteten die bayerischen Nachbarn mit dem Bau der dritten Kontrollspur auf dem Grenzübergang Walserberg. Eine Nachricht, die Salzburg freut, sollen dadurch ja die Rückstaus inklusive dem Ausweichverkehr der Vergangenheit angehören. Denn auch ein „intelligentes Grenzmanagement“ soll zusätzlich für eine schnellere Abfertigung sorgen. Auf gut Deutsch: Es wird nicht mehr so genau oder gar nicht kontrolliert – oder einfach schneller als auf nur zwei Spuren. Eines will man vermutlich in Bayern verhindern: Die Aktivierung der einzigen Ausweichroute über Markt Schellenberg und Berchtesgaden. „Es ist erfreulich, dass der Bau jetzt endlich begonnen hat. Wir werden uns aber weiterhin dafür einsetzen, dass die Grenzkontrollen gänzlich abgeschafft werden“, sagt Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP).