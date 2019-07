Gesamt 330 Mitarbeiter

Wie man den Schwankungen entgegen wirkt? Neben Innovation setzen die Braunauer voll auf Internationalisierung. „Irgendwo auf der Welt regnet es schließlich immer“, so Ornig. Wo sich das Geschäft besonders gut entwickelt? „Letztes Jahr interessanterweise in Südeuropa, besonders in Spanien und Italien. Auch Osteuropa mit Polen, Russland und der Ukraine sind wichtige Absatzmärkte“, verrät der Doppler-Sprecher. In Asien kann die Firma, die im Innviertel 180 ihrer 330 Mitarbeiter beschäftigt, in Japan und China punkten.