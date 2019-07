Aber zum Anfang: Bei einem Fleischer in Wattens steht ein Automat vor der Tür. Darin sind diverse gekühlte Fleischwaren und Getränke, die man - so wäre es eigentlich gedacht - käuflich erwerben kann. Aus welchen Gründen auch immer, entschied sich aber ein unbekannter Täter in der Nacht auf Montag einen anderen Weg zu gehen.