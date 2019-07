In Flammen aufgegangen sind am Wochenende - wie berichtet - ein Einfamilienhaus in Loretto, ein Wirtschaftsgebäude in St. Andrä am Zicksee und eine Mülldeponie in Großhöflein. Hunderte Freiwillige standen im Einsatz. Dabei retteten zwei Florianis einem durch Rauch bewusstlos gewordenen Kameraden das Leben.