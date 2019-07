Heinz-Christian Strache (FPÖ), bis zum Auftauchen des Ibiza-Videos Vizekanzler der türkis-blauen Regierung und seither Polit-Pensionist, hat offenbar vor, ein Buch über jene verhängnisvolle Affäre zu veröffentlichen, in der er sich in einer Villa auf der spanischen Mittelmeerinsel einem „schoafen“ Lockvogel gegenüber um Kopf und Kragen redete. Wie der „Krone“ bestätigt wurde, solle das Buch der Aufklärung darüber dienen, was auf Ibiza (siehe Archiv-Video oben) wirklich geschah. Strache will aber offenbar nicht selbst zur Feder greifen, sondern „namhafte investigative Journalisten“ an seiner Stelle schreiben lassen.