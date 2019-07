Mercedes müsse das analysieren und in letzter Konsequenz lösen, sagte Hamilton, der in gelben Shorts und sehr entspannt trotz des Endes einer beängstigenden Serie bei seinem Medientermin erschien. Zehn Rennen en suite war er davor immer als Sieger oder Zweiter auf dem Podest gestanden. In Spielberg beschädigte sich der 34-Jährige beim Überfahren der Kerbs auch den Frontflügel und musste diesen tauschen, was zusätzlich Zeit kostete. „Es war einfach einer dieser Tage, aber am Ende konnte ich zumindest einige Punkte für Rang fünf mitnehmen“, sagte der Brite.