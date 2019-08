Immer wieder munkelt die Presse über Streitereien der Herzoginnen Meghan und Kate. In einem Punkt gibt‘s wohl keine Auseinandersetzungen - nämlich in Sachen Lieblings-Schuhwerk im Sommer. Denn sowohl die Gattin von Prinz William, als auch ihre Schwägerin schwören in der warmen Jahreszeit auf Espadrilles mit Keilabsatz.