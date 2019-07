Hawke findet Po unangemessen

Sein Kumpel, der Schauspielerin Ethan Hawke reagierte prompt auf das Foto und schrieb an Pratt: „Jetzt weiß ich, was ich dir für ein Hochzeitsgeschenk schicken kann. Du musst auch nicht so hart arbeiten, um eine Ausrede zu haben, deinen Hintern zeigen zu können. Ich finde das unangemessen - aber meine Frau sagt, sie liebt es. Hmmm!“ Gwyneth Paltrow schrieb ihm, sie habe etwas Goop für ihn. Die Schauspielerin betreibt eine Lifestyleseite unter dem Namen, auf der auch Schönheitsprodukte angeboten werden.