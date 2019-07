Laut Landespolizeidirektion Steiermark war der Einheimische am Samstag auf die Stanglalm aufgebrochen und wollte sich am Berg auf einer Hütte mit seiner Frau treffen. Als er aber nicht ankam und sie ihn auch nicht in der Umgebung finden konnte, alarmierte sie die Rettungskräfte. Noch in der Nacht auf Sonntag wurde die Suchaktion gestartet.