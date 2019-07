„Ansuchen sofort abgelehnt“

Ein Problem, das viele Wiener kennen (und es ist natürlich kein reines Phänomen aus dem Gemeindebau). Fritz D. wohnt in einem Haus von Wiener Wohnen in der Pölleritzergasse in Liesing und kann über Gluthitze im Wohnzimmer ein trauriges Lied singen: nie unter 30 Grad in der Wohnung, dann wurde er auch krank, musste viele Nächte bei Freunden und im Hotel verbringen. Er suchte um eine Genehmigung für eine Klimaanlage an. Der „Krone“-Leser: „Dieses Ansuchen wurde aber sofort abgelehnt.“