In einem Schreiben an den Geschäftsführer von Airbnb Deutschland, Österreich & Schweiz, Alexander Schwarz, verweist Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) auf einen Vereinbarungsentwurf, den die Stadt Wien Airbnb am 10. August 2018 übermittelt hat. „Insofern möchte ich abschließend um Verständnis ersuchen, dass über diesen Vereinbarungsentwurf hinaus keine weiteren Verhandlungsgespräche geführt werden“, so Hanke.