Kundenkommunikation nur in englischer oder niederländischer Sprache

Rechtswidrig ist nach Auffassung des Gerichts auch eine Klausel zur Sprache, in der die Kundenkommunikation stattfindet. „Es ist die berechtigte Erwartungshaltung von Verbrauchern, dass die Kommunikation mit dem Unternehmen in jener Sprache stattfindet, in der alle wesentlichen Informationen, Homepage und Geschäftsbedingungen abgefasst sind und in der auch der Vertrag abgeschlossen wird“, so VKI-Jurist Joachim Kogelmann. Die Degiro-AGB legten jedoch laut VKI fest, dass Kundenkommunikation nur in englischer oder niederländischer Sprache stattfinden kann, obwohl die AGB auch in deutscher Fassung vorlagen.