Schrauben, Sägen und Schweißen statt Tonleitern auf und abspielen! So startet der Juli für die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle St. Margarethen im Lungau. Zum zweiten Mal wird am 6. Juli der Ort von der Musikjugend in eine Rennstrecke für das zweite Seifenkistenrennen verwandelt.