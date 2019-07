Kniffelige Kämpfe dank vielen Fähigkeiten

Bei unserem Anspieltermin in Frankfurt spielte sich das Geisterjäger-Spiel mit Luigi durchaus anspruchsvoll: Wer Geister in die Schranken verweisen will, muss nämlich eine ganze Abfolge von Attacken gegen sie einsetzen. Erst mit der Taschenlampe blenden, dann mit dem Geistersauger ansaugen, dann - der Geist zieht wie wild am Sauger - dagegenhalten, den Geist mit dem Sauger durch die Luft wirbeln und auf den Boden schleudern, und schließlich endlich einsaugen. Manch ein Geist schützt sich mit einem Schild, dem man ihn, ganz nach Installateur Luigis Geschmack, erst mit Pömpel und Sauger wegsaugt, bevor der Geist gefangen werden kann.