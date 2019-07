In der Zeitung „Blick“ berichtet Ismailis Freundin über die schrecklichen Minuten am Samstagnachmittag. „Vielleicht will sie mich erschrecken und taucht plötzlich auf der anderen Seite des Bootes auf“, dachte sie zuerst an einen Scherz. Doch dann merkte die junge Frau, dass etwas nicht in Ordnung ist: „Ich schrie verzweifelt ihren Namen.“ Anschließend alarmierte sie die Einsatzkräfte.