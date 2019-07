Pro Juventute betreut Kinder und Jugendliche in ganz Österreich, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Seit der Gründung 1947 hat Pro Juventute für über 5.000 Kinder in Österreich ein Daheim geschaffen. Aktuell werden um die 300 Kinder und Jugendliche in 27 Wohngemeinschaften betreut. Verantwortlich für die gute Arbeit sind rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pro Juventute finanziert sich über Spenden und öffentliche Gelder und führt seit 2002 das österreichische Spendengütesiegel.