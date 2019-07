Ivanka Trump, ihres Zeichens Beraterin von US-Präsident Donald Trump, begleitet ihren Vater des Öfteren auf Dienstreisen - so auch zum G20-Gipfel im japanischen Osaka am vergangenen Wochenende. Nicht immer aber kommt die Präsenz der hübschen Blondine gut an, vor allem Kritiker ihres Vaters beklagen, dass die Position desselben sie nicht automatisch zu einer kompetenten Dienerin des Staates mache. Manche Twitter-User gehen aber noch weiter und spotten wegen eines Videos, das eine etwas deplatziert wirkende Ivanka zeigt (siehe oben): „Ist denn ,Bring deine dumme Tochter mit zur Arbeit‘-Tag?“ Und wer das Internet kennt, weiß auch, dass Memes zu dem Thema „Unwanted Ivanka“ nicht lange auf sich warten ließen.