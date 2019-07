Sechs Menschen sind am Sonntagabend in Stuttgart indirekt Opfer der erbarmungslosen Hitzewelle geworden, die derzeit fast ganz Europa heimsucht. Wegen der hohen Temperaturen befüllte das Sextett auf dem Holzbalkon ihrer Wohnung einen Pool. Die Holzkonstruktion konnte das Gewicht jedoch nicht tragen und brach zusammen. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden, die übrigen Verletzten wurden vor Ort behandelt.