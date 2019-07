Im TV-Interview mit der US-Moderatorin Gayle King ließ die 79-Jährige durchblicken, wie sie es ihr gelungen ist, die Tragödie zu verarbeiten: „Ich habe in meinem Haus in der Schweiz überall Bilder von Craig an den Wänden hängen, auf denen er lächelt. Ich fühle tief in mir, dass er an einem besseren Ort ist. Ich spüre es fest!“