„Viele Eltern stoßen in den Sommermonaten mit ihrem Anspruch auf Urlaub an ihre Grenzen“, weiß SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Deshalb haben er und Landesrätin Daniela Winkler nun ein Pilotprojekt ins Leben gerufen. Während der heurigen Sommerferien können Landesbedienstete ihre Kinder kostenlos von pädagogisch geschultem Personal betreuen lassen. In Anspruch genommen wird das Angebot für 33 Kinder im Alter zwischen vier und 14 Jahren. Mitarbeiter des ASKÖ-Landesverbandes haben ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen ausgearbeitet.