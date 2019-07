Eine 48-jährige Frau aus Bayern ist am Sonntag mit ihrem Drachenflieger in Zell am See in den Baumkronen gelandet. Die Frau schaffte es unterhalb der Breiteneck Bahn nicht mehr über eine Geländekuppe. Nach der „Landung“ blieb der Drache im dichten Astwerk der Bäume hängen. Die Sportlerin band sich mit ihrem Hosengürtel am Baum fest und verständigte die Schmittenbahnen.