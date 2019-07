Was derzeit unter anderem auf den Übungsfeldern der Landwirtschaftlichen Fachschule in Pyhra unweit von St. Pölten erprobt wird, könnte bald die Schädlingsbekämpfung im ganzen Land revolutionieren. Denn unsere Bauern setzen dabei ohnehin am liebsten auf ökologische Methoden. Und so werden die Larven des Maiszünslers seit jeher mit Schlupfwespen bekämpft. „Diese händisch auf dem Feld auszubringen, ist aber mit viel Zeit und auch Kosten verbunden“, so Manfred Weinhappel von der Landwirtschaftskammer.