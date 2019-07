Nach dem Tod eines 21 Jahre alten Wieners, der in der Nacht auf Samstag in Henndorf im Burgenland von einem Fahrzeug erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift wurde, hat sich der Lenker des Pkw bei der Polizei gemeldet. Der 72 Jahre alte Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls mit seiner Frau unterwegs, gab an, „etwas Dunkles“ auf der Straße liegen gesehen zu haben. Das Paar hielt es für Ladegut oder ein überfahrenes Tier.